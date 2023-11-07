إنريكي يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس إنريكي على تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد ميلان الإيطالي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يخوض الفريق الفرنسي مباراة اليوم بقيادة المخضرم إنريكي على أمل العودة إلى فرنسا بنتيجة إيجابية للاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

بينما يدخل فريق أي سي ميلان اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم النقاط الثلاثة واستعادة أماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بالمجموعة إلى الدور التالي من البطولة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وهزيمة، بينما يقبع ميلان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط حصدها من تعادلين وهزيمة.

ومن المنتظر أن يبدأ باريس المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – لوكاس هيرنانديز.

الوسط: وارن زائير إيمري – مانويل أوجارتي – فيتينيا.

الهجوم: لي كانج إن – راندال كولو مواني – كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

وتحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا لفريق ميلان حيث أن باريس سان جيرمان حقق الفوز بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بارك دي برانس في فرنسا بالجولة الماضية.