الاهلي يتراحع عن صفقة الموسم.. ونجم بيراميدز بديله

يدرس مسئولو النادي الاهلي التراجع عن التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وفتح النادي الاهلي في الساعات الماضية خطوط تواصل مع أحمد فتوح لبحث إمكانية انتقاله لصفوف القلعة الحمراء بعد عرضه للبيع من جانب إدارة الزمالك لما بدر منه قبل مواجهة زد.

ويتجه مسئولو القلعة الحمراء تجميد المفاوضات مع فتوح في الوقت الحالي بسبب طلبات اللاعب المادية، فضلا عن عدم التزامه خارج الملعب.

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ووضع مسئولو الاهلي اسم محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء حال فشل التوقيع مع أحمد فتوح.

وينتهي عقد محمد حمدي مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم الحالي فضلًا كونه أحد أبناء قطاع الناشئين بالاهلي لذا مسألة انتقاله لصفوف القلعة الحمراء لن تواجه صعوبة كبيرة.