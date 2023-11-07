انسحاب الأهلي من بطولة محلية.. موقف غامض للأحمر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية حقيقة الأنباء المترددة بخصوص انسحاب النادي الاهلي من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء” كثيرون من قطاع جماهير الأهلي يتساءولون حول مشاركة الفريق في كأس الرابطة مثل الموسم الماضي”.

وأضاف” في الحقيقة هذا الأمر لم يُطرح ولم يُفكر في هذا الأمر والأهلي لا يعاني في الوقت الحالي من ازدحام مباريات أو مؤجلات”.

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وتابع” خروج الأهلي من البطولة جعله يخوض المباريات المؤجلة في الدوري و بل على العكس أن يلعب كأس الرابطة هذا أمر جيد للفريق”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منافسه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية المؤجلة من بطولة الدوري المصري غدًا الأربعاء.