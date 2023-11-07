إدارة الاتحاد السعودي تبرر النتائج السلبية للفريق مع سانتو

بررت إدارة نادي الاتحاد السعودي، النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن هناك انقسام داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، بشأن مصير نونو سانتو، خلال الفترة المقبلة بعد التعثرات الأخيرة.

يأتي ذلك بسبب رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي بأن نونو سانتو لا يتحمل السبب الرئيسي لهذه التعثرات.

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وأشارت إلى أن الإصابات المؤثرة التي ضربت اللاعبين الأساسيين في فريق الاتحاد مثل شراحيلي، وفابينيو، وإيجور كورنادو، كريم بنزيما، مؤكدين أن الفريق لم يلعب بشكل كامل في عدد كبير من المباريات.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد خسر بهدفين نظيفين أمام نظيره القوة الجوية العراقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، أمس الإثنين.