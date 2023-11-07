قرار نهائي من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي مستقبل الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز بعد ارتباطه بالرحيل عن قلعة “أنفيلد” عقب تلقيه عددًا من العروض المغرية.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو الصيفي من أجل تعزيز صفوف العميد في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع «Football Insider» الإنجليزي فإن ليفربول يرفض بشكل قاطع فكرة التفريط بخدمات اللاعب محمد صلاح خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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ويرى مسئولو ليفربول أن الدولي المصري واحدا من أعمدة الفريق الرئيسية، لاسيما في ظل تقديمه أداء قويا مع الريدز، ونجاحه في اقتحام قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2023.

وشدد الموقع على أن ليفربول لن ينظر إلى العرض السعودي المقرر وصوله إلى محمد صلاح في الأيام المقبلة سواء من جانب الاتحاد أو غيره من الفرق.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد نية لبيع محمد صلاح في الشتاء بالنسبة لإدارة الريدز على الرغم من وجود رغبة بالفعل من الأندية السعودية، لتكرار محاولة التعاقد مع اللاعب مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.