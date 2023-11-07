عجمان الإماراتي يصدم الاهلي بسبب وليد أزارو

دخل اسم الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم نادي نادي عجمان الإماراتي قائمة ترشيحات النادي الاهلي من جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأمل النادي الأهلي في التعاقد مع أحد المهاجمين المميزين في الفترة المقبلة في ظل ضعف مستوى الفرنسي أنتوني موديست بالإضافة إلى صلاح محسن وإيقاف محمود كهربا.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي عجمان الإماراتي يرفض بشكل نهائي فكرة رحيل وليد أزارو إلى صفوف الاهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل حيث لا يوجد نية لبيعه داخل النادي الخليجي.

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وشدد النادي الإماراتي أن الفريق الإماراتي يسير بنهج مميز منذ الموسم الماضي وذلك نتيجة استمرار عناصره المهمة،لذا يريد الاستمرار في تحقيق النجاحات في الموسم الجار.

ولم يتواصل الاهلي بصفة رسمية مع عجمان الإماراتي للتوقيع مع أزارو خلال الميركاتو الشتوي المقبل.