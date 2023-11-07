"حسبي الله ونعم الوكيل".. أول رد من حارس الزمالك على واقعة المراهنات

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، على ما تردد باشتراكه في تطبيق المراهنات خلال الفترة الماضية.

ووفقا للإعلامي أمير هشام عبر برنامجه في قناة النهار كشف تصريحات خاصة لحارس الزمالك أكد خلالها أن الشائعات المنتشرة ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح حارس الزمالك في تصريحاته للبرنامج: "حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يتحدث بشكل خاطئ ضدي بدون وجه حق، وأي حد معاه حاجة يخرجها".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خلال الساعات الماضية عرض محمد صبحي رفقة الثنائي أحمد فتوح ومصطفى الزناري للبيع، مع تحويلهم للتحقيق لما بدر منهم وخروجهم من معسكر الفريق ليلة مواجهة زد الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.