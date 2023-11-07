بعد رفضه الحضور.. إجراء جديد من الزمالك ضد أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رفض أحمد فتوح لاعب الفريق، التواجد في جلسة التحقيق معه أمس، داخل مقر النادي بميت عقبة.

وقال "سالم" في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": أحمد فتوح رفض الحضور لجلسة التحقيق أمس الإثنين، بعد إخطاره بالموعد، بينما ظهر الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

أوضح المتحدث الرسمي للزمالك: تم إخطار وكيل أحمد فتوح، بموعد جديد للتحقيق معه، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إحالة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق، وعرضهم للبيع، بعد خروجهم من معسكر مواجهة زد الماضية، بدون إذن الجهاز الفني.