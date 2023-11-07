"لم تحدث من سنوات".. ميدو يكشف مفاجأة مجلس الزمالك للاعبين لتخطي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم فريق الزمالك السابق، تحفيز مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على بيراميدز في قبل نهائي كأس مصر.



ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز غدا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي باستاد القاهرة الدولي.



قال "ميدو" في برنامجه عبر قناة المحور: "مجلس إدارة الزمالك رصد مكافأة هي الأكبر منذ سنوات بالنسبة للفوز في أي مباراة من أجل تحفيز اللاعبين وتخطي عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر".



أضاف: "مجلس الزمالك يبحث الخروج عن الأزمة الحالية، والظهور بشكل مختلف، خاصة بعد قرار رحيل الكولومبي خوان أوسوريو".



وأتم تصريحاته: "لازم الكل يعرف أن قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض ثلاثي الفريق للبيع الناس هتفتكرها لسنوات طويلة لو تخطى الفريق مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر".