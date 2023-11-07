"لن يرحل في يناير".. عبدالملك يكشف مصير فتوح ويوجه رسالة قوية لصبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، على أزمة ثنائي النادي الأبيض أحمد فتوح والحارس محمد صبحي بعد عرضهم للبيع من جانب مجلس الإدارة.

قال "عبدالملك"، في برنامج تلفزيوني بقناة "etc”: "أحمد فتوح سيظل مجمد في نادي الزمالك لنهاية الموسم، رغم أنه كان قريب من تجديد عقده مع النادي، وبنسبة كبيرة لن يرحل خلال شهر يناير المقبل".

أضاف: "كنت أرى أن مطالب فتوح لتجديد عقده مبالغ فيها كثيرًا، واللاعب سيخسر شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة، وسيخسر أيضا مكانه في منتخب مصر بسب بما فعله".

أوضح:،"قد يكون ما حدث من مصلحة فريق الزمالك وجماهير النادي، ولذلك موقف النادي وإعلان عرض فتوح للبيع قرار مثالي".

وأتم تصريحاته: "محمد صبحي لا يوجد فارق بينه وبين أي حارس ناشئ خصوصا أنه يقدم مستوى متواضع مع الفريق منذ بداية الموسم، والفريق قد يتعاقد مع حارس مرمى مع وجود محمد عواد وتصعيد حراس من قطاع الناشئين، ومن الأساس كنت أتمنى عدم تجديد عقده".