"خدت إمام ومرحب بفتوح زعلان ليه من رمضان"؟.. شوبير يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي، أحمد شوبير، رسالة قوية لجماهير النادي الأهلي، بسبب رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وكشف أزمة للفريق قبل أولى المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي عنده مشكلة في مباراته ضد ميدياما الغاني في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل قرار وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة بغلف الملعب من يوم 17 نوفمبر حتى 10 ديسمبر بسبب زرع البذرة الشتوية".

أضاف: "الأهلي يفاضل حاليا بين ملعب السلام، اللي مرتحش عليه كولر خلال خوض المباريات الموسم الماضي، أو ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية".

أوضح: "أنا عندي سؤال، ليه ميلعبش الأهلي على ملعب الدفاع الجوي؟ هتقولي العلاقة بين الأهلي وبيراميدز، هقولك إيه المشكلة، الملعب ممتاز وواخد الموافقة الأمنية".

أكمل: "بيراميدز اشترى عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وليس من بيراميدز، زي ما الأهلي اشترى إمام عاشور من ميتلاد الدنماركي، كلام العقل يقول أن الجمهور يزعل من رمضان مش من بيراميدز".

أتم تصريحاته: "مشاكل الإدارات لإرضاء السوشيال ميديا فقط، طب ما البعض مرحب جدا جدا في النادي الأهلي بالتعاقد مع أحمد فتوح حاليا، طب أيه اللي مزعلك بقى أن بيراميدز خد رمضان صبحي".