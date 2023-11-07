شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، على دخول معسكر مغلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من دوري nile.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة نتائجه الرائعة مع سيراميكا بعد الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة من الدورى، بهدفين مقابل هدف، والوصول إلى النقطة 7 من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى مباراة.

ويعكف أيمن الرمادى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بيراميدز على الرغم من تحقيق الفوز، وأولها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وشدد على المهاجمين ضرورة استغلال أي فرصة خاصة أن مباريات الأهلى لا تتيح لك فرص كثيرة للتسجيل.

كما عقد أيمن الرمادى جلسة مع المدافعين للتحذير من خطورة هجوم الأهلى، خاصة بيرسى تاو وحسين الشحات بجانب إمام عاشور الذى يأتي من الخلف، وتضييق المساحات أمامهم وعدم ترك الفرصة للوصول لمرمى محمد بسام.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.