شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لماذا لا يطلب الأهلى من بيراميدز اللعب على الدفاع الجوى فى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة تواجه النادى الأهلى قبل مباراته المرتقبة أمام ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا بسبب ملعب المباراة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رئيس هيئة استاد القاهرة أكد أن الاستاد لن يستضيف مباريات من 17 نوفمبر حتى 10 ديسمبر لزرع البذرة الشتوية وملعب السلام غير مريح لكولر أو استاد برج العرب.

وأضاف: لماذا لا يفكر الأهلى فى ملعب الدفاع الجوى، البعض يقول إن السبب علاقة الأهلى وبيراميدز، مالها علاقة الأهلى وبيراميدز، رمضان صبحى كان لاعب حر وبيراميدز فاوضه وهذا حقه وحق أى نادٍ، والأهلى ضم إمام عاشور والبعض أيضاً مرحب جداً بأحمد فتوح طالما أنك مرحب ليه تزعل من موضوع رمضان صبحى مفيهاش حاجة.

واختتم شوبير: لماذا نذهب إلى برج العرب طالما السلام غير مريح لكولر، استاد الدفاع الجوى أقرب للأهلى وأنسب لطريقة لعبه.