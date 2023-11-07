شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و النور السعودى فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره النور السعودى اليوم، الثلاثاء، فى أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى.

تقام مباراة الأهلى أمام النور السعودى فى تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السعودية .

ويسعى فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم قبل مواجهة برشلونة فى ثانى لقاءاته الخميس المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.

يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من، النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا) ، فيما تضم المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا) و المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا) و المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).