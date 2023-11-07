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موعد مباراة الأهلى و النور السعودى فى كأس العالم لأندية اليد

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القاهرة - سامية سيد - يخوض  فريق كرة اليد بالنادى الأهلى   مواجهة قوية أمام نظيره النور السعودى اليوم، الثلاثاء، فى أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى. 

 

موعد مباراة الأهلى و النور السعودى 

 

تقام مباراة الأهلى أمام النور السعودى فى تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السعودية .

 

ويسعى فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم قبل مواجهة فى ثانى لقاءاته الخميس المقبل. 

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

 

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.

 

يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من،  النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا) ، فيما تضم المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا) و المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا) و المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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