شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع جوستافو سوزا لخلافة موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالنادى الاهلى أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات ناديه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل، الأهلى لم يجدد مفاوضاته لضم اللاعب، وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر".

وتابع المصدر: "كولر يرى أن موديست يحتاج فرصة فقط وسيظهر بشكل جيد، المدرب السويسري لديه قناعات كبيرة بإمكانيات المهاجم الفرنسى وأخطر إدارة الأهلى بذلك".

وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم مع الفرنسي أنتوني موديست فى صفقة انتقال حر، وأثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذى تخطى 35 عاما، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي منذ الموسم الماضي.

موديست لعب منذ بداية الموسم 4 مباريات بشكل أساسي، و3 مباريات كبديل، لم يسجل سوى هدف وحيد.. وكانت التجربة الأخيرة لموديست قبل القدوم للأهلي مع نادي مع بوروسيا دورتموند، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين طوال الموسم، فيما يرجع الموسم الأبرز الذي شهد تألقه قبل 7 مواسم، برفقة كولن الألماني، حيث احتل المركز الثالث وقتها في قائمة هدافي الـ"بوندسليجا" موسم 2016-2017 برصيد 25 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانج، هدافي بايرن ميونيخ ودورتموند وقتها.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.