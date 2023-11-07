شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: واجهنا سوء حظ مع فاسيلو ونتمنى تقديم طارق مصطفى بشكل قوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي كواليس إقالة بابا فاسيليو وتعيين طارق مصطفى مدرباً للفريق، وذلك بعد الفوز على المصري في الجولة السادسة من الدوري برباعية نظيفة.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم":صادفنا سوء توفيق منذ بداية الموسم وفي مباريات كثيرة كنا متقدمين ولكن النتيجة في النهاية لم تكن لصالحنا، نشكر بابا فاسيليو كان متواجد معنا في فترة مهمة من الموسم الماضي، ونتمنى التوفيق لطارق مصطفى ونتمنى أن يكون ظهوره معنا موفق ونقدم مدرب كبير للدوري المصري.

أضاف: كنا ننشد الاستقرار لإننا غيّرنا 3 مدربين الموسم الماضي، ولذلك جددنا مع بابا فاسيليو قبل نهاية الموسم الماضي وحاولنا أن نكمل ولكن النتائج كانت من أسوأ البدايات لنا بعد 5 هزائم، ونتمنى التوفيق للجهاز الجديد وجلسة التعاقد مع طارق مصطفى لم تستمر لأكثر من نصف ساعة.

واختتم: عندنا فترة توقف جيدة سيعمل خلالها طارق مصطفى على الفريق، ولسه عندنا 28 مباراة في الدوري وهو عدد كبير، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في الجدول وحصد المكانة التي تليق بالفريق.