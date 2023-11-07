شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلى فى الانسحاب من كأس رابطة الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تفكير النادي الأهلي في الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، المقرر إقامتها خلال الموسم الجاري، بسبب ضغط المباريات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي لم يفكر في مسألة عدم مشاركته في كأس رابطة الأندية، وخاصة بعد خروج الفريق من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بالعكس الفريق أصبح غير مضغوط في المباريات.

أضاف: المشاركة في كأس الرابطة قد تكون فرصة أمام كولر لمشاهدة اللاعبين، وبطولة الرابطة مفيدة للأندية كلها لأنها ستقام بنظام 18 نادي على 3 مجموعات وليس نظام خروج المجموع، كل نادي سيلعب 5 مباريات على الأقل.

وعن أزمة مستحقات إنبي لدى الأهلي قال شوبير: إنبي طلب 20 مليون جنيه قيمة بنود في صفقة انتقال حمدي فتحي للوكرة القطري، وإنبي يطالب بحقه والأهلي بالأمانة في هذه الأمور ممتاز ويفي بوعوده والتزاماته.