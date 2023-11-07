شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب لـ"الخليج 365": رفضت اعتذار الزنارى وصبحى عن واقعة مغادرة المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إنه رفض قبول اعتذار الثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري، عن واقعة مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد اف سي، في الدورى، دون الحصول علي اذن من الجهاز الفني.

وأوضح لبيب في تصريحه لـ"الخليج 365"، إنه رفض قبول أعتذار الثنائي "الزناري وصبحي" عن تلك الواقعة، مُتمسكاً بقرار مجلس الإدارة بعرض اللاعبان ومعهم أحمد فتوح للبيع بعد تلك الواقعة.

وخضع مصطفي الزناري ومحمد صبحي للتحقيق أمس الاثنين، ولم يحضر أحمد فتوح، واعترف اللاعبان بواقعة مغادرة المعسكر دون اذن مسبق، محاولين التقدم باعتذار لرئيس النادي، الا آن الأخير رفض وتمسك بقرار المجلس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في السابعة من مساء غداً ، الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر.