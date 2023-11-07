شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على عودة أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق للتشكيل الاساسى بمباراة سيراميكا المقبلة.

وغاب أكرم توفيق عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب الأخيرة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدفين بعد قرار المدرب السويسري باراحته في ظل ضغط المباريات لاسيما بعد مشاركته في مباراة صن داونز بدوري السوبر الافريقى كاملة لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى وظهر بشكل متميز للغاية.

وشارك محمد هانى الظهير الأيمن للمارد الاحمر في التشكيل الاساسى للأهلى بمباراة المقاولون العرب ونجح في تسجيل هدف .

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.