شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يصل الزمالك للخضوع للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن اللاعب متواجد حاليًا في مقر القلعة البيضاء للخضوع للتحقيق بعد واقعة مغادرة معسكر مباراة زد اف سي دون الحصول علي إذن مسبق.
أضاف وكيل أعمال فتوح، فى تصريحاته لليوم السابع، ان اللاعب يتواجد حاليًا في الزمالك بمفرده للخضوع للتحقيق، مؤكدًا انه لم يصطحب محام او وكيل أعماله خلال جلسة التحقيق.
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن النادى لا يضع سعر محدد لبيع أحمد فتوح لاعب الفريق، و الذى تم عرضه للبيع مؤخرا على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى .
وأكد المصدر أن الزمالك لا يحدد سعر بيع فتوح، بل من يريد شراء اللاعب يقول السعر المعروض، و الإدارة ستُحدد موقفها سواء بالموافقة أو الرفض.، وشدد المصدر على أنه سيتم بيع اللاعب بأعلى سعر قائلا:" إحنا لأعلى سعر "
كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.
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