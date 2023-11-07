شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يصل الزمالك للخضوع للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن اللاعب متواجد حاليًا في مقر القلعة البيضاء للخضوع للتحقيق بعد واقعة مغادرة معسكر مباراة زد اف سي دون الحصول علي إذن مسبق.

أضاف وكيل أعمال فتوح، فى تصريحاته لليوم السابع، ان اللاعب يتواجد حاليًا في الزمالك بمفرده للخضوع للتحقيق، مؤكدًا انه لم يصطحب محام او وكيل أعماله خلال جلسة التحقيق.