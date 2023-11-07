7 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش

القاهرة - سامية سيد - نجح 7 لاعبين مصريين في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

محمد يوسف

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