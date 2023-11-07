شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح 7 لاعبين مصريين في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:
فوز مصطفى عسل على الياباني تسوكي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-4.
فوز كنزي أيمن على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 9-11, 11-7, 11-7, 11-6.
فوز فريدة محمد على الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-0, 11-4.
فوز ملك خفاجي على مواطنتها نادين شاهين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-5, 11-6, 11-8.
فوز نور الطيب على منافستها تونج تسز وينج لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-6.
فوز كريم عبد الجواد على منافسه أليكس لو لاعب هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.
فوز أمينة عرفي على الإسبانية مارثا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.
هزيمة إبراهيم القباني أمام منافسه الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-8.
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