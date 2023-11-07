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7 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - نجح 7 لاعبين مصريين في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز مصطفى عسل على الياباني تسوكي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-4.

فوز كنزي أيمن على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 9-11, 11-7, 11-7, 11-6.

فوز فريدة محمد على الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-0, 11-4.

فوز ملك خفاجي على مواطنتها نادين شاهين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-5, 11-6, 11-8.

فوز نور الطيب على منافستها تونج تسز وينج لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-6.

فوز كريم عبد الجواد على منافسه أليكس لو لاعب هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.

فوز أمينة عرفي على الإسبانية مارثا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.

هزيمة إبراهيم القباني أمام منافسه الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-8.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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