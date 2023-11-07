شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال أوروبا »: مانشستر سيتي وبرشلونة يبحثان عن التأهل.. وقمة ثأرية بين ميلان وسان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث كل من مانشستر سيتي حامل اللقب، وبرشلونة، عن حسم تأهلهما إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال الفوز على يونج بويز السويسري وشاختار دانييتسك الأوكراني توالياً، فيما يُمني ميلان الإيطالي النفس بالثأر من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سحقه في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

في المجموعة السابعة وعلى «استاد الاتحاد»، سيكون سيتي مرشحاً للخروج منتصراً من مواجهته وضيفه يونج بويز وتحقيق فوزه الرابع، ما سيسمح له بحجز بطاقته إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، حيث يتصدر سيتي المجموعة بالعلامة الكاملة بفارق 3 نقاط عن لايبزيج الألماني الذي سيضمن بدوره تأهله إلى ثمن النهائي في حال فوزه على مضيفه النجم الأحمر الصربي، تزامناً مع فوز السيتي على يونج بويز، وذلك لأن كلاً من الفريقين الصربي والسويسري يملك نقطة من 3 مباريات.

وفي المجموعة الثامنة، يمني برشلونة النفس بانتصار رابع أيضاً على حساب «مضيفه» شاختار دانييتسك الذي يخوض مبارياته البيتية في هامبورج، ولا يريد النادي الكاتالوني تفويت فرصة حسم تأهله إلى ثمن النهائي والذي سيكون الأول له في المسابقة منذ 2021.

ويتصدر برشلونة المجموعة ب9 نقاط وبفارق 3 عن بورتو البرتغالي الذي سيخطو بثبات إلى ثمن النهائي في حال فوزه على ضيفه أنتويرب البلجيكي.

وعلى ملعب «سان سيرو»، يسعى ميلان إلى إنعاش آماله بنيل إحدى بطاقتي المجموعة السادسة والثأر من ضيفه سان جيرمان الذي أذله في باريس بثلاثية نظيفة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام رجال المدرب ستيفانو بيولي.

ويقبع الفريق اللومباردي في المركز الأخير بنقطتين حصل عليهما من التعادل مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، اللذين يتواجهان الثلاثاء على ملعب الأول وهما على المسافة ذاتها ب4 نقاط، فيما يتصدر سان جيرمان ب6 نقاط.