شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. والقنوات الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 عددًا من المباريات حول العالم، أبرزها مباريات مانشستر سيتي ضد يانج بويز، ميلان ضد باريس سان جيرمان، نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك ضد برشلونة – 9:45 مساءً – قناة beIN Sports 2

بوروسيا دورتموند ضد نيوكاسل – 9:45 مساءً – قناة beIN Sports 3

مانشستر سيتي ضد يانج بويز – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 2

ميلان ضد باريس سان جيرمان – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 1

أتليتكو مدريد ضد سيلتك – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 3

لاتسيو ضد فينورد – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 4

رد ستار ضد لايبزيج – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 5

بورتو ضد أنتويرب – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 6

دوري أبطال آسيا

جوهور دار التعظيم ضد أولسان – 4:00 مساءً - قناة beIN Sports AFC 3

كايا ضد يوكوهاما – 4:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 1

الفيحاء ضد العين – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 1

الاستقلال ضد بريسيبوليس – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC

أهال ضد باختاكور – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 2

الدحيل ضد النصر – 10:00 مساءً - قناة beIN Sports AFC