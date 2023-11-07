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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. والقنوات الناقلة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 عددًا من المباريات حول العالم، أبرزها مباريات مانشستر سيتي ضد يانج بويز، ميلان ضد باريس سان جيرمان، نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند في .

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك ضد – 9:45 مساءً – قناة beIN Sports 2

بوروسيا دورتموند ضد نيوكاسل – 9:45 مساءً – قناة beIN Sports 3

مانشستر سيتي ضد يانج بويز – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 2

ميلان ضد باريس سان جيرمان – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 1

أتليتكو مدريد ضد سيلتك – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 3

لاتسيو ضد فينورد – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 4

رد ستار ضد لايبزيج – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 5

بورتو ضد أنتويرب – 12:00 منتصف الليل – قناة beIN Sports 6

دوري أبطال آسيا

جوهور دار التعظيم ضد أولسان – 4:00 مساءً - قناة beIN Sports AFC 3

كايا ضد يوكوهاما – 4:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 1

الفيحاء ضد العين – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 1

الاستقلال ضد بريسيبوليس – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC

أهال ضد باختاكور – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 2

الدحيل ضد النصر – 10:00 مساءً - قناة beIN Sports AFC

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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