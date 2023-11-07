شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة يوم العلم للشطرنج في «الثقة للمعاقين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة يوم العلم للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وسط مشاركة 100 لاعب ولاعبة، يمثلون أندية الثقة للمعاقين والشارقة الثقافي للشطرنج والذيد والبطائح والحمرية ومليحة وخورفكان ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات، حيث تهدف البطولة إلى اكتشاف وتحديد مستويات المواهب الجديدة وغير المصنفين في رياضة الشطرنج وتنمية روح المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

وفاز بالمركز الأول ساجاد دار من نادي الثقة للمعاقين وفي المركز الثاني جاء اللاعب عبدالله راشد العوضي من نادي مليحة، بينما جاء في المركز الثالث اللاعب سالم سلطان الكتبي من نادي الذيد.

وعقب الجولة الأخيرة للبطولة، أقيمت مراسم حفل الختام والذي خرج أنيقاً وعكس مدى اهتمام نادي الثقة للمعاقين بلعبة الشطرنج وبالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث شهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات وسط أجواء من البهجة عمت أوساط اللاعبين.

وأكد أحمد سالم حمد السويدي المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أن نجاح البطولة كان ثمرة التعاون بين نادي الثقة للمعاقين ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي نتمنى من خلالها استمرار التعاون بين أندية الدولة بكافة اختصاصاتها وطموحاتها لرعاية شبابنا، وحثهم على التنافس الشريف في كافة المجالات وخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف أن البطولة أفرزت خامات جيدة من لاعبي نادي الثقة والأندية المشاركة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت تنافساً قوياً إلى آخر جولة وشهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبة وهذا دليل على قوة المنافسة.