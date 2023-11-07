حقيقة رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية مع مسؤولي مصلحة الضرائب في محاولات لرفع الحجز عن أرصدة القلعة البيضاء.

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تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع مسئولى مصلحة الضرائب، تقديم اقتراح بسداد المستحقات الخاصة بالضرائب على دفعات بنظام الأقساط حتى يعود نادي الزمالك الاستقرار ليوفي التزاماته المالية، سوف تكون انفراجة كبيرة في حالة فك الأرصدة المجمدة.

ومن المقرر أن يستقبل حساب الزمالك بعد فتحه لاستقبال مستحقاته الخارجية سواء من الاتحاد الإفريقى مكافأة المشاركة فى نسخة دوري الأبطال الماضية، وقيمة مستحقات مشاركة التونسى سيف الجزيري فى مونديال قطر من الاتحاد الدولى، بالإضافة إلى مستحقات أخرى ستنعش الخزينة.

ويعاني نادي الزمالك خلال الفترة الحالية العديد من الأزمات فك القيد بجانب مستحقات اللاعبين مرتبات العاملين بالقلعة البيضاء.

وضعت إدارة الزمالك خطة للتماشي عليها بالفترة المقبلة لعبور النادي للاستفرار خلال الفترة القادمة.

في سياق مٌتصل، يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء غد الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك و بيراميدز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .