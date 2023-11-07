وائل رياض يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا..الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر غد الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة للحديث عن استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

اقرأ ايضًا..

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.