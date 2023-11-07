محمد صلاح يتواجد في قائمة أكثر القمصان مبيعا في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - دخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر اللاعبين حول العالم مبيعا لقمصانه في الدوريات الأوروبية الكبرة خلال عام 2023 الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أن قائمة أكثر 10 لاعبين تم بيع قمصانهم من الدوريات الخمس الكبرى في عام 2023 وتوجد بها محمد صلاح.

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح في النصف الثاني من ترتيب القائمة كممثل وحيد لنادي ليفربول في الأكثر مبيعا للقمصان.

ويعتبر محمد صلاح كممثل وحيد في نادي ليفربول في القائمة، ولم تشهد تواجد أي لاعب من برشلونة وجاء على رأسها النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.





قائمة أكثر القمصان مبيعا في عام 2023:



في المركز الأول جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

ثانيا: إرلينج هالاند لاعب مانسشتر سيتي

ثالثا: كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان

رابعا: ماركوس راشفود جناح مانشستر وينايتد

خامسا: سون هيونج مين لاعب توتنهام

سادسا: محمد صلاح جناح ليفربول

سابعا: كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

ثامنا: أليخاندرو جيرناتشو لاعب مانشستر يونايتد

تاسعا: بوكايو جناح آرسنال

عاشرا: فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد

