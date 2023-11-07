برنامج الأهلي استعدادا لمباراة النور السعودي في السوبر جلوب

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، برنامج اليوم للفريق ضمن التحضيرات لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

يواجه الأهلي نظيره النور على صالة الدمام في أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية ( السوبر جلوب).

ويبدأ الأهلي برنامجه اليوم في الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الفريق وجبة الإفطار.

ومن المقرر أن يعقد ديفيد ديفيز المدير الفني للأهلي، محاضرة بالڤيديو مع اللاعبين في العاشرة صباحًا لمناقشة الأمور التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة.

وحرص ديفيز خلال المحاضرة على مناقشة بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين في إطار التجهيز لمباراة الفريق عصر اليوم أمام النور السعودي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وراجع معهم الأدوار المحددة لكل لاعب وفقا للخطة التي استقر عليها في ضوء مشاهدته لمباريات المنافس.

وتتحرك بعثة الفريق من فندق الإقامة في الواحدة والنصف ظهرًا إلى الصالة الخضراء بالدمام، لخوض أولى مبارياته أمام النور السعودي، وكان الفريق قد أدى مرانه أمس على ذات الصالة.

وحرص محمد الغزاوي رئيس بعثة الأهلي على على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

