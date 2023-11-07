عبدة يحيي يقود هجوم غزل المحلة أمام القناة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة القناة في المباراة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة في الجولة السابعة من دوري المحترفين .
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وجاء التشكيل كالتالي
- عمرو شعبان في حراسة المرمى
- خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري
- خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر
- خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو
البدلاء : محمود الحضري ، أحمد مجدي ، عبد الله بيكا ، أحمد سوداني ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، محمود مسعد ، مجدي صبري ، تشارلز باسي.
موعد مباراة غزل المحلة و القناة في دوري المحترفين
تبدأ مباراة غزل المحلة والقناة بعد قليل في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات النافلة لمباراة غزل المحلة و القناة
تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري المحترفين .