تشكيل القناة الرسمي أمام غزل المحلة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق القناة ، عن التشكيل الذي يخوض لقاء غزل المحلة في اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة في دوري المحترفين .

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تشكيل القناة الرسمي لمباراة غزل المحلة

في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .

في حط الدفاع : محمود البدري_ هشام رأفت _ مصطفي معوض _ أسامة الليبي.

في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _ محمود حرشة _ محمد يسري .

في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة

عمرو شعبان في حراسة المرمى

خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري

خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر

خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو

البدلاء : محمود الحضري ، أحمد مجدي ، عبد الله بيكا ، أحمد سوداني ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، محمود مسعد ، مجدي صبري ، تشارلز باسي