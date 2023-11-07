اخبار الرياضه

تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة بروكسي في دوري المحترفين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، عن التشكيل الرسمي لمباراة بروكسي مساء اليوم الثلاثاء  على ستاد  بروكسي ضمن منافسات الجولة السابعه في دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا.. 

تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة بروكسي 

يدخل وادي داجلة مباراة بروكسي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط ، فيما يدخل بروكسي مباراة وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .

موعد مباراة وادي دجلة وبروكسي في دوري المحترفين 

بدأت المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3,30 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة وبروكسي 

من المقرر ان يذاع مباراة بروكسي وادي دجلة عبر البث الحي عبر صفحة بروكسي في دوري المحترفين .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا