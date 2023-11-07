تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة بروكسي في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، عن التشكيل الرسمي لمباراة بروكسي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بروكسي ضمن منافسات الجولة السابعه في دوري المحترفين .

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تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة بروكسي

يدخل وادي داجلة مباراة بروكسي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط ، فيما يدخل بروكسي مباراة وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .

موعد مباراة وادي دجلة وبروكسي في دوري المحترفين

بدأت المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3,30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة وبروكسي

من المقرر ان يذاع مباراة بروكسي وادي دجلة عبر البث الحي عبر صفحة بروكسي في دوري المحترفين .