فتوح يصل الزمالك للتحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - وصل أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادي الزمالك منذ قليل، إلى مقر القلعه البيضاء للخضوع لجلسة التحقيق الذي أقره مجلس إدارة النادي على اللاعب ، بعد واقعة مغادرة معسكر مباراة زد اف سي دون الحصول علي إذن مسبق.

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تواجد اللاعب منذ قليل بنادي الزمالك بمفرده للخضوع للتحقيق، مؤكدًا انه لم يصطحب محام او وكيل أعماله خلال جلسة التحقيق.

وقد أعلن نادي الزمالك في وقت سابق بيان رسمي وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح_محمد صبحي-مصطفى الزناري.

قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء غد الاربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك و بيراميدز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .