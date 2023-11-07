تشكيلة النصر المتوقعة أمام الدحيل.. ماني يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس كاسترو على تشكيلة النصر الأساسية التي سيبدأ بها مواجهة اليوم ضد الدحيل القطري في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق النصر السعودي المباراة تحت قيادة المدير الفني لويس كاسترو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا.

ويفقد فريق النصر خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يغادر مع البعثة إلى قطر، بقرار من المدير الفني لويس كاسترو الذي قرر منحه الراحة خوفًا لتعرضه للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

تشكيلة النصر الرسمية أمام الدحيل

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: عبدالله مادو – عبدالإله العمري – سلطان الغنام – محمد قاسم

الوسط الدفاعي: سيكو فوفانا – مارسيلو بروزوفيتش

الوسط الهجومي: أوتافيو – أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب

الهجوم: ساديو ماني

ويتربع فريق النصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن بيرسبوليس الوصيف، ويأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة واستقلال دوشنبة رابعًا بنقطة أيضًا.

موعد مباراة النصر والدحيل والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الدحيل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-3 في مواجهة ماراثونية مثيرة جمعت بينهما على ملعب الأول بارك معقبل الفريق السعودي في الرياض، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.