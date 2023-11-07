شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى عن انطلاقة مونديال اليد : نلعب للفوز دائماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالاهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، محاضرة فيديو للاعبين استعدادًا لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على صالة الدمام، في أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" .

ويسعى فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم قبل مواجهة برشلونة فى ثانى لقاءاته الخميس المقبل.

ومن جانبه، قال ديفيز فى تصريح للموقع الرسمى للأهلى ، إن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة في بطولة «السوبر جلوب» أمام فريق النور السعودي.

وأضاف المدير الفني: «جاهزون لمباراة النور، ودائما ضربة البداية ما تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة» ، وأكد ديفيز أن الأهلي يخوض أول مباراة في البطولة بتركيز كبير لتحقيق الفوز، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة النور ستكون سهلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء داخل القاهرة أو خارجها وهدفه الفوز، مؤكداً أن الفريق يعيش في حالة من التركيز منذ بداية الموسم الجاري في الدوري المحلي ، واختتم المدير الفني، ننتظر حضور الجماهير في البطولة، وهذا سيكون دافعا كبيرا للفريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات لإسعاد الجماهير.

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.

يترأس بعثة رجال يد الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني>