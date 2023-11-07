شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتوح لـ"الخليج 365": اللاعب لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح وكيل اعمال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن اللاعب لم يتقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء حتى الوقت الحالي، وإن ما يتردد حول هذا الأمر مجرد اجتهادات من البعض.

أضاف وكيل فتوح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن اللاعب لم يتقدم بشكوي ضد الزمالك، موضحًا أن فتوح ينتظر ما سيحدث فى الفترة المقبلة حتي يتمكن من تحديد الخطوة التي سيتخذها.

وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك، أكد أن النادى لا يضع سعر محدد لبيع أحمد فتوح، و الذى تم عرضه للبيع مؤخرا على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى .

وأكد المصدر أن الزمالك لا يحدد سعر بيع فتوح، بل من يريد شراء اللاعب يقول السعر المعروض، و الإدارة ستُحدد موقفها سواء بالموافقة أو الرفض.، وشدد المصدر على أنه سيتم بيع اللاعب بأعلى سعر قائلا:" إحنا لأعلى سعر "

كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.