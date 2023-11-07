شكرا لقرائتكم خبر عن كيما أسوان يتعاقد مع معتز نجيب فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي كيما أسوان، فى التعاقد مع معتز نجيب الشهير "بوزه" لاعب خط وسط بايونيرز لموسيمين لدعم فريقه في الموسم المقبل.

ووقع معتز نجيب على عقد لمدة موسمين مع كيما أسوان في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع بايونيرز بالتراضى بعد دفع المقابل المادي ليصبح حر الانتقال.

وأتمت إدارة كيما أسوان التعاقد مع اللاعب بعد الاتفاق علي كافة الأمور المالية وبنود العقد وتم التوقيع علي الانتقال لمدة عامين.

جدير بالذكر أن معتز نجيب لعب في عدة أندية منها المقاولون العرب واتحاد الشرطة والمنيا وأخيرا بايونيرز قبل فسخ العقد والانتقال إلى نادي كيما اسوان في تجربة جديدة.