شكرا لقرائتكم خبر عن أرجنتيني ينهي حياته بعد خسارة فريقه نهائي كوبا ليبرتادوريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم مشجع أرجنتيني لفريق بوكا جونيورز على إنهاء حياته، بعد خسارة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بنتيجة 2-1 أمام فلومينيزي البرازيلي.

وصُدم أفراد عائلة مارسيلو موراليس، وهو ضابط شرطة عمره 23 عاماً، من مدينة بوينس آيريس حين أقدم على إنهاء حياته، تنفيذاً لوعد قطعه على نفسه أمام والده في حال خسارة فريقه المفضل بوكا جونيوز للقب بطولة أندية أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس، وفقاً لصحيفة سبورت.

وقالت والدته «لم يتحمل ابني خسارة بوكا جونيورز، لقد كنت أظن أنه يمزح ولن ينفذ تهديده، يجب توعية الشباب بعدم الاندفاع وراء تلك الأمور، يجب أن يزداد وعي العائلات بتلك الأخطار».

يذكر أن بوكا جونيورز واجه فلومينيزي، السبت، في ملعب ماركانا الشهير بالبرازيل في نهائي كوبا ليبرتادوريس، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي، ليأتي هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول.