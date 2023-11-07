شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتمسك بضم فتوح وصبحي رغم أزمتهما مع الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف مصدر في اتحاد الكرة المصري، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب في ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة «الفراعنة» في المعسكر المقبل لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم يومي 16 و19 نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن فيتوريا سيخطر اللاعبين بأنه حال استمرار إيقافهما وعدم المشاركة، سيضطر لاستبعادهما من بطولة كأس أمم إفريقيا يناير المقبل في كوت ديفوار.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مؤخراً إيقاف فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، مع عرضهم للبيع، بعدما ارتكبوا حسب بيان النادي «مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة».