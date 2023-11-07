شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يزور متحفاً تراثياً في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

استقبل المتحف الأثري التراثي، الخاص بالمواطن مطر محمد المسافري، الكائن بمنطقة سهيلة في رأس الخيمة، منتخب العراق، الذي شارك في كأس العالم المصغرة لكرة القدم، التي استضافتها رأس الخيمة مؤخراً.

وتفقد الوفد الرياضي الزائر المتحف التراثي الإماراتي، متجولاً بين أقسامه، واطلع على محتوياته ومقتنياته، حيث قدم صاحب المتحف شرحاً حول أقسامه ومحتوياته.

وأكد مطر المسافري أن الزيارة تهدف إلى تعريف ضيوف الدولة بالتراث الوطني والموروث الشعبي، وتسليط الضوء على تاريخ الإمارات، ونقل رسالتنا وقيمنا الوطنية، القائمة على السلام والتسامح والمحبة والعمل الإنساني المُشترك، إلى العالم، بمُختلف أطيافه الثقافية والعرقية والمهنية.

وقدم مطر المسافري درعاً تذكارياً للوفد الضيف، فيما أهدى الوفد كرة قدم تذكارية للمسافري، وقّع عليها رئيس الوفد والمدرب، بجانب درع تذكاري.