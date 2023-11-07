الامارات | جولة "دي بي ورلد" للغولف في دبي تركز على الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف في دبي عن انطلاق دورتها الجديدة الـ15 في عقارات جميرا للغولف بين 16-19 الجاري.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها أنه تأكيداً على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة «إطار العمل الرياضي من أجل المناخ»، تُركز مجموعة الجولة الأوروبية على تطوير لعبة الجولف من خلال تطبيق حلول استدامة مبتكرة ضمن فعالياتها، بما فيها بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

وتتضمن الدورة الـ15 مجموعة من المبادرات المستدامة، بما في ذلك تشغيل صالة الأرض (إيرث لاونج) عند الحفرة 16 بواسطة ألواح الطاقة الشمسية ومولدات الهيدروجين بالكامل لتُسهم في التخلص من انبعاثات الكربون.

وتم إنشاء الصالة بالتعاون مع مزودي خدمات الفعاليات فلو وويكد، لتشكل إضافة مميزة للبطولة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط توم فيليبس: «نلتزم بجعل دورة هذا العام الأكثر استدامة منذ انطلاق البطولة. يسعدنا أن نقدم أحدث الابتكارات مثل، صالة الأرض »إيرث لاونج«، جناح الضيافة الذي يعمل بالطاقة الخضراء».

ومن جانبها، قالت رئيسة قسم الاستدامة في جولة دي بي ورلد العالمية ماريا جراندينيتي ميلتون: «يمثل تطبيق العديد من حلول الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي، فرصة مميزة لنا ولقطاعي الرياضة والفعاليات الأوسع. وتقطع الجولة خطوات مبتكرة في مجال الاستدامة تتضمن تغطية تلفزيونية تعتمد على استخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة 100% في بطولة بي إم دبليو للغولف، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الرياضة. وتعكس هذه الابتكارات المهمة التزامنا بخفض انبعاثاتنا إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040».

وتبرز إدارة النفايات والحفاظ على المياه على رأس أولويات أجندة الاستدامة، لذا تتعاون البطولة مع شركة أفيردا، الشريك الرسمي للبطولة لإدارة النفايات، لإعادة تدوير 75% من مخلفات البطولة، وهي كمية كبيرة بالنظر إلى التحديات التاريخية التي تواجهها المنطقة في هذا المجال. كما سيتم نشر أجهزة لتحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية في موقع الفعالية للحد من هدر الطعام.

وتواصل البطولة حظر استخدام عبوات المياه البلاستيكية للعام الثالث على التوالي. بينما ساهمت صنابير مياه الشرب المجانية التي تم تركيبها حول الملعب في توزيع ما يزيد على 60 ألف لتر من المياه حتى الآن، وتوفير أكثر من 120 ألف عبوة مياه سعة 500 مل. ولن تتم زراعة ملعب الأرض مجدداً هذا العام في إجراء مستدام أدى حتى الآن إلى توفير أكثر من 20 مليون لتر من المياه.

وتتولى ويكد، شركة البنية التحتية المؤقتة في دبي والتي تعمل على تعزيز ممارسات البناء المستدامة، بناء قرية بطولة جولة دي بي ورلد العالمية وجميع نقاط المشاهدة في البطولة. وسيتم استخدام ألواح سعف النخيل المنتجة بشكل مستدام في إنشاء جميع الجدران الخشبية، بما يتيح إعادة استخدام الهياكل المشيدة في المستقبل، والتي سيتم عزلها بالكامل لتقليل كمية الطاقة المستخدمة في أجهزة التكييف لتبريد الهواء.

وتوفر الوجهة عربات كهربائية مع أداة ذكية لإدارة تلك العربات، وسيكون لأسطول بي إم دبليو حضوراً لافتاً في البطولة. وتوفر الوجهة للحضور القادمين بسيارات كهربائية محطات شحن مجانية ومواقف مخصصة.

وتعزز الخطوات الجديدة مبادرة مجموعة الجولة الأوروبية «القيادة الخضراء»، المقدمة بدعم من مؤسسة جيو للجولف المستدام، والتي تتبع نهجاً راسخاً للحد من الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي يتم تطبيقه في سلسلة رولكس والفعاليات التي تندرج ضمن جولة دي بي ورلد العالمية.

وتتيح بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجمهور الاستمتاع بمنافسات غولف رفيعة المستوى إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب، بما فيها دروس الغولف المجانية، والمناطق المخصصة للأطفال، وعروض الضربات الاستعراضية، والأنشطة الرياضية، وغيرها من خيارات الضيافة والمأكولات والمشروبات الفاخرة.