بيراميدز يدخل في مفاوضات مع محمد صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك للتعاقد معه في شهر يناير.

ويسعى مسؤولو بيراميدز للتعاقد مع صبحي من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى، ذلك بعدما قرر الزمالك عرض الحارس للبيع.

وبدأ بيراميدز في أولى خطواته بعدما تواصل مسؤولي النادي مع صبحي حول رحيله إلى الفريق السماوي، وهو ما رحب به الحارس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أصدر بيان رسمي منذ أيام عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .



وجاء البيان كالتالي:



اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

بالإضافة إلى عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

