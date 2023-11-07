عمرو مصطفى يفتتح التسجيل في مباراة غزل المحلة والقناة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح عمرو مصطفى لاعب غزل المحلة سجل التهديفي لمباراة غزل المحلة و القناة في المباراة الجارية على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 7 في دوري المحترفين.

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أحرزعمرو مصطفي الهدف الأول في الدقيقة 45 من الوقت بدل ضائع من اللقاء .

تشكيل القناة الرسمي لمباراة غزل المحلة

في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .

في حط الدفاع : محمود البدري_ هشام رأفت _ مصطفي معوض _ أسامة الليبي.

في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _ محمود حرشة _ محمد يسري .

في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة

عمرو شعبان في حراسة المرمى

خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري

خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر

خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو>