استبعاد ثلاثي الزمالك من مباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قرر معتمد جمال المدير الفني المؤقت لـ الزمالك استبعاد الثلاثي محمد عبدالغني، وسيف الدين الجزيري، وعمر جابر من قائمة الأبيض استعدادا لمباراة بيراميدز غدًا فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضى.

وجاء سبب استبعاد الجزيري وعبدالغني، وعمر جابر من المباراة أمام بيراميدز في كأس مصر بسب تعرضهم للإصابة.

يدخل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضى. ويختتم الفريق الأبيض مرانه على ملعب النادى، ويتوجه بعدها مباشرة إلى المعسكر للمبيت لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

وخسر الزمالك أمام نفس الفريق فى المرحلة ذاتها خلال نسخة العام الماضي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتأهل بيراميدز إلى النهائي ثم خسر من الأهلي 1-2.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي، يستهل الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.