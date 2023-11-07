بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وميلان التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو بإيطاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وميلان اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميلان

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وميلان اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.

وافتتح باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوربا بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، ثم سقط في خسارة مدوية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، ثم فاز على ميلان في الجولة الثالثة 3-0.

بينما ميلان الإيطالي، اكتفى بتعادل سلبي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند على الترتيب، قبل السقوط الكبير على ملعب حديقة الأمراء الجولة الماضية.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه نيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، والذي يتفوق على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، فيما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

قائمة باريس سان جيرمان للقاء ميلان

أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - سيرجيو راموس - عثمان ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - ميلان سكرينيار - تيناس - دوناروما.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

وسط الملعب: وارين زاير إيمري - مانويل أوجارتي - فيتينيا

وفي الهجوم: لي كانج إن - راندال كولو مواني - كيليان مبابي

قائمة ميلان لمباراة باريس:

حراسة المرمى: ماينان، ميرانتي، نافا.

الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز، بارتيساجي، فلورينزي.

الوسط: لوفتوس تشيك، موسى، ريجنديرز، كرونيتش، بوبيجا، عدلي.

الهجوم: بوليسيتش، لياو، جيرو، تشوكويزي، أوكافور، يوفيتش.

تشكيل ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - فيكايو توموري - مالك تشاو - تيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك - يونس موسى - تيجاني رايندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو

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