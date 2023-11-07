موعد وحكام مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا في الساعات الماضية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص أن تحديد موعد وحكام مباراته أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مواجهة بيراميدز أمام مازيمبي يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب ” الدفاع الجوي” بالقاهرةة.

ويدير لقاء بيراميدز أمام مازيمبي طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

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ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

ويستعد فريق بيراميدز للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد ” القاهرة الدولي”.