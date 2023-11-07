تواجد بيلينجهام.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة سبورتينج براجا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بنظيره سبورتينج براجا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الإنجليزي جود بيلينجهام، على الرغم من وجود شكوك حول مشاركته في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة رايو فاليكانو الماضية في الدوري الإسباني.

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وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

حراسة المرمى : لونين – كيبا – دييجو بينيرو

الدفاع : كارفخال – ألابا – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران غارسيا – روديجير – فيرلاند ميندي

الوسط : بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – أردا جولر – نيكو باز

الهجوم : فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سبورتينج براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.