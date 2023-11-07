أنشيلوتي يكشف حقيقة أزمته مع دياز ويحدد احتياجات ريال مدريد في يناير

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة أزمته مع إبراهيم دياز، لاعب الفريق.

وأكد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سبورتنج براجا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أن ما يتم تداوله عن وجود خلاف مع إبراهيم دياز غير صحيح، في ظل عدم إشراكه في المباريات بصفة مستمرة.

وأوضح مدرب ريال مدريد: “لم يكن لديه دقائق ولكني أعلم أنه قادر على مساعدة الفريق، الكفاءة عالية جدًا هنا، وسيشارك في الفترة المقبلة “.

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وأشار إلى أنه لا يشعر بوجود أي انتقادات، وأنه يشعر بحب الجماهير له، كما أنه يحظى بدعم كل يوم من النادي، بالإضافة إلى أنه يشعر براحة شديدة في ريال مدريد.

وعن صفقات ريال مدريد في يناير المقبل، قال أنشيلوتي: “نحن لا نخطط للتعاقد مع أي لاعب في يناير، وأعتقد أن الميركاتو الشتوي متوقف بالنسبة لنا، وسيعود ميليتاو وكورتوا قبل نهاية الموسم، ولا شيء من المقرر أن يحدث في يناير، ولكن ربما نتعاقد مع لاعبين جدد في الصيف”.

ويستضيف نادي ريال مدريد، نظيره سبورتنج براجا البرتغالي، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.