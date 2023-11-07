برشلونة يدرس إعادة لاعبه من أستون فيلا في الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن رغبة نادي برشلونة في استعادة الدولي الفرنسي كليمونت لينجليه، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وانضم النجم الفرنسي إلى صفوف نادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أنه في إحداث تأثير كبير لأنه لم يلعب أي دقيقة حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن نادي برشلونة يفكر في إعادة اللاعب لينجليه في يناير، لإعارته إلى نادٍ آخر في إسبانيأ، بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع أستون فيلا.

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وافادت التقارير أن ريال بيتيس وإشبيليه أبرز الأندية ترغب في التعاقد مع لينجليه، لكن حتى الآن الأمر لم يدخل في مرحلة المفاوضات الرسمية.

ولعب لينجليه في وقت سابق بصفوف نادي إشبيليه قبل انتقاله لصفوف برشلونة بعدما توّج ببطولة كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في روسيا.