ريال مدريد يعلن تمديد عقد كامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد إدواردو كامافينجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وكشف نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن تمديد عقد ادواردو كامافينجا حتى عام 2029.

وكان كامافينجا، قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، قادمًا من نادي ستاد رين الفرنسي.

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وخاض كامافينجا صاحب الـ20 عامًا، مع ريال مدريد في جميع المسابقات، 114 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره سبورتينج براجا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا..

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ريال مدريد وسبورتينج براجا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.