مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف”، عن مواعيد 4 جولات من مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الجولة الأولى: بيراميدز ضد مازيمبي .. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر .. الساعة ٦ مساء .. استاد الدفاع الجوي “.

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الجولة الثانية: نواذيبو ضد بيراميدز .. يوم السبت ٢ ديسمبر . الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا “ملعب نجيل صناعي”.

الجولة الثالثة: صن داونز ضد بيراميدز .. يوم السبت ٩ ديسمبر .. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة .. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز ضد صن داونز .. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر .. الساعة ٦ مساء .. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة سوف يتم إقامتهما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل 2024.